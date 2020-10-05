بصورة نادرة.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها على إنستجرام

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها وجمهورها، صورة من دولاب الذكريات، وذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ليلى علوي في الصورة وهي في مرحلة الشباب بإطلالة بالأسود و الاصفر. وكان احدث ‏أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0

يذكر أن احدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن. والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.​

وظهرت ليلى علوي في الصورة وهي في مرحلة الشباب بإطلالة بالأسود و الاصفر. وكان احدث ‏أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0

يذكر أن احدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن. والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.​

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