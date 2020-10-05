آيتن عامر تهنئ بشرى يعيد ميلادها الـ 44

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وتحتفل اليوم الاثنين 5 أكتوبر، الفنانة بشرى بعيد ميلادها الـ 44، وفي هذا التقرير نرصد معلومات عنها:
فاسمها بالكامل بشرى أحمد عبدالله رزة، ووالدها هو الكاتب الشهير أحمد عبد الله رزة.
عملت في بدايتها مذيعة، ثم اتجهت إلى التمثيل في عدد من الأعمال الفنية.
وفي عام 2002 بدأ عرض أول أعمالها الفنية وهو سيت كوم "شباب أون لاين"، ثم انطلقت بعدها في عالم التمثيل وقدمت العديد من الأدوار.
ودخلت مجال الغناء من خلال دويتو "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى، ثم أطلقت بعدها عددا من الأغانى المنفردة آخرها "كوبرا" التي هاجمت فيها محمد رمضان قبل أن يتصالحا في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.
وانتجت عددا من الأفلام، على رأسها فيلم "المشتبه"، وتعتبر واحدة من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائى الذي حقق نجاحا كبيرا في فترة وجيزة.
أما عن حياتها الأسرية، فقد انفصلت عن زوجها عمرو رسلان منذ سنوات، بعد أن أنجبت "إسماعيل وليلى" .
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