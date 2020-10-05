جومانة مراد تفاجئ الجمهور بالإعلان عن إنجابها لتوأم ..بالفيديو

جومانة مراد ترزق بتوأم، فالفنانة السورية جومانة مراد فاجأت الجمهور بالإعلان عن إنجابها لتوأم "صبي وفتاة" وكشفت عن الصعوبات التي مرت بها أثناء مرحلة حملها، مشيرة الى أن انجابها لطفليها جاء بعد مشاركتها في مسلسل "خيانة العهد" الذي اطلت فيه مع النجمة يسرا والفنانة حلا شيحة.

جومانة مراد تنجب توأماً

الفنانة السورية جومانة مراد البالغة من العمر 47 عاما، كشفت لبرنامج The Insider بالعربي حصرياً خبر ولادتها لتوأمها "صبي وفتاة" في الفترة الماضية، مشيرة الى أنها اطلقت عليهما اسم "علي وديانا"، وتحدثت عن صعوبات الحمل حيث اضطرت الى ولادتهما مبكراً في الشهر السابع، وكادت أن تلدهما في الطائرة المتوجهة بها الى أميركا.

جومانة مراد طمأنت الجمهور عن حالتها الصحية بعد الولادة، وأكدت بأن حالة المولودين بخير وبصحة جيدة، معربة عن ترحيبها بـ "علي وديانا" اللذان انضما الى طفلها الأول البكر محمد.

وأشارت جومانة مراد الى أنه بعد مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" رفضت الكثير من الأعمال الفنية التي عرضت عليها بسبب الحمل ومتاعب ما بعد الولادة، فيما ذكر برنامج The Insider بأنه سينشر تفاصيل أكثر عن ولادة جومانة مراد لطفليها وآخر أخبارها الفنية.

الجمهور يهنئ جومانة مراد

رواد السوشيال ميديا أعربوا عن سعادتهم ومفاجأتهم من الخبر الذي زفته جومانة مراد بإنجابها لتوأمها حيث أنها أخفت الخبر طيلة فترة حملها ولم تنشر أي صور لها تلمح الى حملها، فقدموا لها التهاني مع زوجها وتمنوا لهم الحياة العائلية السعيدة,

جومانة مراد كانت قد أنجبت طفلها الأول "محمد" في شهر فبراير 2019 بعد سنوات من زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو، ونشرت حينها صورة ليد طفلها بدون ان تكشف الى اليوم عن أي صورة واضحة له.

جومانة مراد وآخر اعمالها الفنية

جومانة مراد عادت بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية هذا العام من خلال المشاركة بمسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وحاز دورها الى إشادات واسعة بين الجمهور الذي اشتاق لأدوارها، وقالت جومانة حينها بأنها غابت عن العمل في السنوات الأخيرة بسبب تركيزها مع أسرتها.

مسلسل خيانة عهد من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد.

كما عرض مؤخرا لجومانة مراد مسلسل "مدرسة الحب" بعد تأجيل لأكثر من سنتين مشاكل قضائية تخللت العمل.