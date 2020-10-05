ونشر حسام بدران مجموعة من الصور تجمعه بزوجته إيناس الغزالي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، ليعلن من خلالها عن زواجهما الذي حدث منذ أيام قليلة.
جدير بالذكر أن المنتج والمخرج حسام بدران، تزوج من المطربة ساندي عام ٢٠١٢ واستمر زواجهما حوالي ٧ سنوات، لينتهي بالانفصال.
ومن أبرز أعمال المنتج والمخرج حسام بدران، في عالم الإنتاج والإخراج فيديو كليب"هاي"و"بينا خير" للمطربة رنا سماحة، وبرنامج"الأطفال كاندي" للمطربة ساندي والذي تم عرضه عام 2016.
وفيلم "خطة جيمي" من بطولة ساندي و اسلام جمال وجنا عمرو ولطفي لبيب و هناء الشوربجي وتأليف إيهاب ناصر ومن إخراج تامر بسيوني، وإنتاج حسام بدران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 6 سنوات انفصال عن المطربة ساندي.. المنتج حسام بدران يعلن عن زواجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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