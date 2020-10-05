بعد 6 سنوات انفصال عن المطربة ساندي.. المنتج حسام بدران يعلن عن زواجه

أعلن المنتج والمخرج حسام بدران، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" عن زواجه رسميًا من فتاة خارج الوسط الفني تُدعى إيناس الغزالي، وذلك عقب 6 سنوات انفصال عن المطربة الشابة ساندي.

ونشر حسام بدران مجموعة من الصور تجمعه بزوجته إيناس الغزالي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، ليعلن من خلالها عن زواجهما الذي حدث منذ أيام قليلة.

جدير بالذكر أن المنتج والمخرج حسام بدران، تزوج من المطربة ساندي عام ٢٠١٢ واستمر زواجهما حوالي ٧ سنوات، لينتهي بالانفصال.

ومن أبرز أعمال المنتج والمخرج حسام بدران، في عالم الإنتاج والإخراج فيديو كليب"هاي"و"بينا خير" للمطربة رنا سماحة، وبرنامج"الأطفال كاندي" للمطربة ساندي والذي تم عرضه عام 2016.

وفيلم "خطة جيمي" من بطولة ساندي و اسلام جمال وجنا عمرو ولطفي لبيب و هناء الشوربجي وتأليف إيهاب ناصر ومن إخراج تامر بسيوني، وإنتاج حسام بدران.