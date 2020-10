مهرجان نامور.. تنويه بلجيكي خاص لفيلم ستاشر

حصل الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسناريست سامح علاء على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين، ويعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

الفيلم من إنتاج "فيج ليف ستوديو" للمنتجين محمد تيمور ومارك لطفي، ويشاركهم أحمد زيان والفرنسي مارتن جيروم.

الجدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم في بلده مصر سيكون في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في ٢٥ اكتوبر، وسيعرض آخر هذا الشهر في مهرجان كان السينمائي الدولي ليكون أول فيلم مصري ينافس على السعفة الذهبية.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الرابعة، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.

كما تم اختيار الفيلم المصري "ستاشر I am afraid to forget your face" للمخرج سامح علاء ضمن مسابقة Zabaltegi - Tabakalera في الدورة 68 من المهرجان الدولي سان سباستيان الدولي بإسبانيا.

