عمرو سلامة يكشف موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة

ومن ناحية أخرى، أعلنت شبكة Netflix عن موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، بالتزامن مع طرح البرومو التشويقي للمسلسل.
وأظهر البرومو، الفنان أحمد أمين وهو يجسد شخصي الدكتور رفعت إسماعيل، في الأربعينيات من عمره، وهو يتحدث عن الماورائيات قائلا: "لو عقلك لاعبك خده على أد عقله".
وتدور أحداث الحلقات الأولى حول قصة "أسطورة البيت" في سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.
ومن المقرر عرض المسلسل في 5 نوفمبر، مترجمًا إلى 32 لغة ويعرض في 192 دولة حول العالم، وستتم دبلجته إلى 9 لغات منها الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.
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