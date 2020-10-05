نجوم قهروا السرطان .. آخرهم جمال يوسف

حالة من الجدل أثارها الفنان جمال يوسف ، عبر صفحات مواقع التواصل بعد إعلانه إصابته بسرطان البلعوم ،حيث انتشرت صورة بشكل كبير ، المرض اللعين تغلب أيضا علي مجموعة من الفنانين صدي البلد رصدت في هذا التقرير، أبرز النجوم الذين واجهوا السرطان وانتصروا عليه، وأيضا من تغلب عليهم وأودى بحياتهم .



- الفنان جمال يوسف

أعلن المخرج تامر حمزة، قبل أيام، عن أن الفنان جمال يوسف، يعاني تدهورا في حالته الصحية قبل عدة أشهر، ليتم الكشف فيما بعد عن إصابة الأخير بمرض سرطان البلعوم.

وخضع الفنان جمال يوسف لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري، عقب اكتشافه لتورم الغدة الليمفاوية خلف أذنه، في مارس الماضي.

كما أكد أنه خضع لجلسات علاج إشعاعي أثرت على أحباله الصوتية وحركة رقبته، دخل بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة قبل أن يغادرها عائدا لبيته لاستكمال العلاج.

- شريف مدكور

أعلن الإعلامي شريف مدكور، قبل عام عن إصابته بورم غير حميد فى القولون، وقد لقي دعما كبيرا من جمهوره وزملائه، وأجرى خلال الفترة الماضية عملية لاستئصال الورم.

- إليسا

الفنانة اليسا سبق وأن أعلنت عن إصابتها بورم في الثدي، وكانت طريقة إعلانها الخبر هي الأكثر تاثيرا، نظرا لأنها قامت بإخبار جمهورها عن طريق كليبها قبل الأخير والذي حمل اسم "إلى كل اللى بيحبوني".

كما أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، تعافيها من سرطان الثدي، وقالت إنها تسعى من وراء ذلك، إلى تشجيع النساء على التعافي من هذا المرض الخبيث.

- فاروق الفيشاوي

توفي الفنان القدير فاروق الفيشاوى، فجر الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا، حيث أدى المرض إلى تدهور حالته الصحية، ودخل على أثره العناية المركزة؛ بعدما تعرض لغيبوبة كبدية.

فجر الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مفاجأة كبيرة في شهر أكتوبر 2018، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط؛ بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة.

وبعد إعلانه عن صراعه مع السرطان، أكد فاروق الفيشاوى، أنه كان لا يريد بالفعل أن ينزعج أحد بخبر إصابته بمرض السرطان، لأنه فعلا ليس منزعجا، ويتعامل معه مثلما يتعامل مع "الصداع".

وكشف "الفيشاوى" خلال استضافته ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية cbc، أنه علم بخبر مرضه بالسرطان قبل مهرجان الاسكندرية بـ 3 أيام فقط، ولكن المرض لم يشغله تماما عن التكريم الذي علم أنه سيلقاه من مهرجان الاسكندرية السينمائى.

وأضاف: "لم أكن أعرف ماذا سأقول خلال التكريم، ولكن عندما رأيت كم الحب من المشاركين بالمهرجان شعرت بضرورة مشاركة الجمهور خبر الإصابة بمرض السرطان".

- أحمد زكي

من الفنانين الذين هزمهم “السرطان” أيضا، كان النجم الراحل "أحمد زكي" الذي عانى من سرطان الرئة، واكتشف ذلك في أثناء تصويره فيلم “حليم”، الذي يتناول حياة العندليب عبدالحليم حافظ، وتوفي في 27 مارس عام 2005، عن عمر 55 عامًا.

- عامر منيب

توفي الفنان عامر منيب في سن الـ43 بعد إصابته بسرطان القولون، وأجرى عملية استئصال له في ألمانيا، إلا أن حالته لم تتحسن بعد عودته إلى مصر، ليدخل في غيبوبة تامة، ويفارق الحياة في 15 نوفمبر 2011.

- مديحة كامل

أصيبت الفنانة الراحلة مديحة كامل بسرطان الثدي ورغم إجرائها جراحة ناجحة في لندن لاستئصال الورم، إلا أنها لم تستطع التوقف عن الإقلاع عن التدخين والسهر، ليهاجمها المرض مجددا، لتقرر بعدها ارتداء الحجاب واعتزال الفن والتقرب إلى الله، حتى توفيت في 13 يناير 1997، عن عمر 66 عاما.

- عبدالله غيث

رحل الفنان عبد الله حمدي الحسيني غيث، أو (عبدالله غيث) يوم 13 مارس عام 1993، عن عمر يناهز 63 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أصاب كبده ورئتيه معا.

وقبل أيام من رحيل عبدالله غيث ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتوجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيها أيامه الأخيرة، وعددها 18 يوما .