في ذكرى ميلاد ماهر عصام.. أسرار عن وفاته في عز شبابه

وأشار ماهر عصام إلى أنه حزن وقتها بسبب الشائعات التى ترددت عليه وكان يتابعها وهو فى المستشفى.
فيما كشفت صديقة مقربة من الفنان الراحل ماهر عصام أسرار وتفاصيل رحيله، وذلك عبر مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن الفيديو الذي ظهر، وترددت شائعات ببقائه حيا ولم يمت.
وقالت صديقته في الفيديو: "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وإن الفيديو الذي ظهر قديم، ورحل ليس بسبب مباراة المنتخب المصري أمام أوروجواي ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها للمستشفى الذي مكث فيه لمدة 3 ايام وبعدها تم الإعلان عن رحيله".
وكان الفنان ماهر عصام، قد توفى، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأقيم عزاؤه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
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