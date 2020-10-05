الأزرق الناري.. لطيفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لطيفة في المكياج على اللون البيج للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الذهبي اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.



كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع إطلالتها الجذابة. ونسقت مجموعة من الإكسسوارات الفضية البسيطة التى تتناسب مع إطلالتها. وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الفل .. انا بموت في اللون الازرق و انتوا". وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: غيرتي ملامحك، جميلة جدا، قمر ويذكر أن طرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي. وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".

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