شاهد .. أحدث ظهور للداعية معز مسعود من داخل الجيم

واعتبرت مجلة "الايكونوميست" معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي.

وعمره 42 سنة من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.

وتزوج ثلاث مرات الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين كانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 شهور فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.