عاوزة بحر بقى.. ندى موسى تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ندى موسى برفقة كلبها على الشاطي وعلقت على الصورة قائلة: "عاوزة بحر بقي".

وتشارك ندى موسى فى مسلسل"هجمة مرتدة" الذى تم تأجيله لرمضان 2021، المسلسل بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبرى، محمود البزاوى، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعى، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.

وكانت قد احتفلت الفنانة ندى موسى بعيد ميلاد شقيقها الراحل، حيث نشرت فيديو لمجموعة صور لهما فى مرحلة الطفولة وقبل وفاته، معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أخي الصغير. أفتقدك كثيرا وأعلم أنك في مكان أفضل وأعتقد أننا سنلتقي مرة أخرى. أحبك يا إسلام. كل سنه وانت طيب..وحشتني ..وعارفه انك في مكان أحسن ..وإنت دايما معانا ..ومتأكدة إنك حاسس بينا وشايفنا..أشوفك على خير ..بحبك".

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يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل "شبر مية" الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.