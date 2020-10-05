بكليب نديرك أمور.. دوزي يقترب من 2 مليون مشاهد خلال 48 ساعة

تصدر النجم المغربي دوزي ، بأغنيته الجديدة "نديرك أمور" - Ndirak Amour - ترتيب الأغاني في المغرب ومجموعة من البلدان العربية.
وبعد ساعات قليلة من طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" اقتربت الأغنية من المليون الثاني من المشاهدة بعد 48 ساعة من إصدارها.
و"نديرك امور" هي أغنية للفنان الجزائري الشاب نصرو والتي غناها من حوالي ثلاثين عاما في التسعينيات ومن ألحان سانتانا وقد قام الفنان دوزي بإعادة غنائها وأعطاها شكلا جديدا مع الموزع مراد مجود، وجرى تسجيلها في أكبر الاستوديوهات بأوروبا.
وتم تسجيل الأغنية داخل أحد الاستوديوهات فى بلجيكا وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لفريق عمل التصوير.
يذكر أن عبد الحفيط دوزي، طرح قبل 8 أشهر، فيديو كليب أغنية «خليك معايا»، وهي من كلمات عبد القادر دوزي، وألحان الشاب كريم، وتوزيع مراد مجود.
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