تريند الفن | رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تتصدر يوتيوب .. تعرف على عمر بشرى الحقيقي في عيد ميلادها .. منة شلبي تعلق على تجسيدها ...

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بفيديو من أحدث حفلاته بالشيخ زايد وظهر رمضان وهو يرقص برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس وحقق الفيديو 281,546 ألف مشاهدة.

كان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا.

تحتفل اليوم الاثنين 5 أكتوبر ، الفنانة بشرى بعيد ميلادها الـ 44 ، وفي هذا التقرير نرصد معلومات عنها:

فاسمها بالكامل بشرى أحمد عبدالله رزة، ووالدها هو الكاتب الشهير أحمد عبد الله رزة.

عملت في بدايتها مذيعة، ثم اتجهت إلى التمثيل في عدد من الأعمال الفنية.

انتشر خلال الساعات الماضية ، خبر حول تجسيد الفنانة منة شلبي شخصية النجمة الراحلة هند رستم خلال عمل درامي يسمي " بين السماء والأرض ".

ونفت منة شلبي ، هذه الاخبار المتداولة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر ، قائلة: "أتشرف جدًا .. بس ده خبر مَش حقيقي خالص".

نشر الفنان شريف منير، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، معلقًا عليها قائلًا: «صباح الخير»، وذلك بعد ابتعاده عن السوشيال ميديا لفترة استمرت شهرا.

ولم يعلق شريف منير، على قرار عودته للسوشيال ميديا بعد غياب وسبب عدوله عن قرار اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعلنه في أول شهر سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك بعدما، أعلن شريف منير، اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه بإنستجرام.