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بشعر متطاير | شاهد غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها

فن ومشاهير تبليغ
بشعر متطاير | شاهد غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها
بشعر متطاير | شاهد غادة عبد الرازق في أحدث إطلالة لها
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة  علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار  حيث ارتدت سترة باللون الاسود مكشوفة الكتفين ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود وأحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها. 

وتركت شعرها  الويفى المموج يتطاير بما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، بتصغري و بتحلوي ، تجنني 

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وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

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