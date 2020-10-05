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أخبار الفن.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها.. راندا تخطف الأنظار برفقة زوجها محمد الشرنوبي

فن ومشاهير تبليغ
أخبار الفن.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها.. راندا تخطف الأنظار برفقة زوجها محمد الشرنوبي
أخبار الفن.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها.. راندا تخطف الأنظار برفقة زوجها محمد الشرنوبي

نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد انفصاله عن حبيبته.. جيرارد بتلر يفكر في الاعتزال

يعيش النجم العالمي جيرارد بتلر أسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.

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