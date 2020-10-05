عاصي الحلاني يروج لكيلب ابنه "قالتلي"

روج عاصي الحلاني لكيلب ابنه الوليد الحلاني " قالتلي " عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. ونشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو لكيلب ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. ونشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو لكيلب ابنه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وعلق عاصي الحلاني علي مقطع الفيديو قائلا : "قالتلي تعشقني واني من اغلا حبابه يا ريتا ما جتني تاري طلعت كذابه ". وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير". ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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