حالة حرجة .. جومانا مراد تكشف وضعها الصحي بعد ولادة توأمها .. شاهد

كشفت الفنانة جومانا مراد عن مفاجأة من العيار الثقيل معلنة مرورها بأيام صعبة في حياتها الخاصة بعد انتهائها من مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقالت جومانا فى لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربى": كنت حامل فى توأم وكانت حالتى الصحية حرجة للغاية خاصة ان الطفلين تم والدتهما قبل الشهر السابع بيومين.

وأضافت جومانا قائلة: إن حالتها استدعت أن تسافر إلى أمريكا من أجل أن تضع مولوديها وخوفا من أن تتعرض إلى أي مكروه وبالفعل رُزقت بـ "علي وديانا" بجانب مولودها الأول محمد وهو الآن بصحة جيدة.

وأوضحت جومانا قائلة: إن صعوبة حملها كان سببا رئيسيا فى أن تعتذر عن عدد من الأعمال الفنية التى عرضت عليها بعد خيانة عهد وهو الأمر الذى ساهم فى غيابها لهذه الفترة.

يذكر أن جومانا مراد قدمت فى مسلسل "خيانة عهد" شخصية شريرة تتفق مع شقيقة عهد التى كانت لعب دورها حلا شيحة على أن تحاول تدمير ابن عهد كنوع من الانتقام منها.