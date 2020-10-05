أحمد فهمى يخضع إلى تجربة لقاح كورونا .. تفاصيل

وقال فهمى : "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".
وقال أحمد فهمي، خلال خضوعه لتجربة لقاح كورونا: "أنا في مركز طبي، وفى دراسة تحت رعاية وزارة الصحة أدعمها وهي من أجل الانسانية، وجاي أخذ لقاح فيروس كورونا، وأتمنى الناس تشاركني التجربة، والعملية كلها من ساعة ما دخلت المركز استغرقت حوالى ساعة أو ساعة الا ربع، وهيفضلوا متابعين معايا طول السنة القادمة وسعيد جدا بالمشاركة فى التجربة".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.
وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يلق إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.
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