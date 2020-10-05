طرح المنتج نصر محروس أغنية "صح صح" للمطربة ميس حمدان وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.
وقالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «صح صح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.
وكشفت حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «صح صح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.
«صح صح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف.
يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ميس حمدان تطرح أغنية صح صح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.