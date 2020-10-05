ريم عبد الله ترتدي أضخم عقد ذهبي والجمهور مستاء من طريقة استعراض ثرائها..فيديو

ريم عبد الله الفنانة السعودية واصلت إثارة الجدل والانتقادات بين الجمهور اليوم، الإثنين، في أحدث ظهور لها، خلال تواجدها في أحد متاجر المجوهرات.

ريم عبد الله تثير الجدل بارتداء عقد يزن 4 كيلوجرامات!

ريم عبد الله شاركت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لها وهي ترتدي "عقد" ذهبي ضخم، يبلغ وزنه أكثر من 4 كيلوجرامًا، حيث غطى معظم جسدها تقريبًا، وهو ما لفت أنظار الجمهور الذين عبروا عن استياشهم من طريقة النجمة السعودية في استعراض ثرائها.

وظهرت ريم عبد الله في مقطع فيديو أيضًا خلال تواجدها بالمتجر، وعلقت على شرائها لهذا العقد الضخم، وأكدت أنها قامت بشرائه لأنه نال إعجابها، موجهة حديثها للنساء وقالت: "تمشين العالم كله ناظر فيكي من كتر ما هو ملفت"، مُشيرة إلى أن اسم العقد "رعد الشمال".

انتقادات لـ ريم عبد الله بعد استعراض ثرائها

استعراض ريم عبد الله لأحدث مجوهراتها الملفتة، أثار غضب متابعيها، حيث أكد بعضهم أن العقد الضخم الذي ارتدته لم يكن شكله جميلًا مثلما تعتقد، بل أن البساطة في المشغولات الذهبية أفضل دائمًا، فيما انتقدها البعض الآخر واتهموها بأن الهدف من شراء هذا العقد، إثارة الجدل فقط.

الجدير بالذكر أن تلك لم تكن المرة الأولى التي تصبح فيها ريم عبد الله محط اهتمام الجمهور، حيث إنها قبل فترة قد ظهرت في مقطع فيديو التقط لها داخل سيارتها، وهي مرتدية عباءة فضفاضة والحجاب، واستشارت جمهورها حول إطلالتها وعلقت قائلة: "لوك جديد كيف رأيكم".

حجاب ريم عبد الله؟

واعتبر الجمهور أن الفنانة السعودية قررت ارتداء الحجاب واعتماد هذه الإطلالة للأبد، وظلوا يتسائلون عن سبب التغيير المفاجئ الذي طرأ عليها، وهو ما دفعها لتوضيح الأمر وحقيقة ارتدائها الحجاب، ونشرت عدة فيديوهات بعد ذلك كشفت من خلالها أنها كانت قد وضعت بعض الزيوت والحناء على شعرها، وأنها ارتدت الحجاب في أثناء ذهابها لمركز تجميل من أجل قص شعرها، لكنها لم ترتد الحجاب بشكل نهائي.

في سياق آخر، كانت الفنانة ريم عبد الله قد خرجت من المنافسة في شهر رمضان الماضي، حيث كان من المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسلها "عندما يكتمل القمر" لكنه خرج من السباق بسبب ظروف فيروس كورونا، وهو من تأليف الكاتب علاء حمزة وإخراج عمر الديني وبطولة فيصل العميري وسعيد قريش وميسون الرويلي ومحمد الطويان وأحمد شعيب وسارة اليافعي وعبد العزيز المطرودي وشافي الشمري.

كذلك اعتذرت ريم عن المشاركة في مسلسل "مخرج 7" الذي عرض برمضان 2020، حيث عرض عليها دور "لولوة" لكنها اعتذرت عنه لأنه لم يلق إعجابها، نافية وجود أي خلاف بينها وبين الفنان ناصر القصبي بطل العمل وقتها.

