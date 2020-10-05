فيديو إلهام علي تنفي تلقيها الهدايا من أجل المصالح وتؤكد:"لا تحرموني من رزقي"

إلهام علي الفنانة السعودية كشفت عن رأيها في الهدايا التي ترسل لها من قبل البعض، والتي من بينها هدايا من أشخاص يرغبون في الترويج لمنتجاتهم، حيث أوضحت إلهام علي موقفها من هذه الهدايا، وطريقتها في التعامل مع أصحابها.

إلهام علي: "أروج لبعض المنتجات بدون الحصول علي أي مقابل"

إلهام علي نشرت فيديو عبر حسابها على "سناب شات" تحدثت فيه عن موقفها من بعض الهدايا التي تقدم لها، حيث أوضحت أنها تقوم بترويج بعض المنتجات التي ترسل لها كهدايا وترى فيها فائدة لمتابعيها وذلك بدون الحصول على مقابل فتقول الفنانة السعودية: "أريد أن أوضح شيء، هناك بعض الناس يرسلون لي الهدايا وأنا أرغب في معرفة إذا كان الهدف من الهدية أن تكون لشخص إلهام علي، أو لرغبته في تسويق منتج ونشر تفاصيله عبر حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإذا كانت الهدية لشخصي أشكر من قدمها لي، وفي حال كان المنتج جيدا ومفيدا فأنا أروج له بدون أن أحصل على أي مقابل".

إلهام علي: "لا أقبل هدايا من أجل المصلحة والإعلانات مصدر رزقي"

إلهام علي تحدثت كذلك عن رفضها للهدايا التي ترسل من أجل تحقيق المصالح أو الدعاية المجانية، حيث أكدت أن الإعلانات من مصادر رزقها، فلذلك على الشخص الذي يرسل الهدايا أن يكون واضحا في السبب الذي ارسلت من أجله فقالت: "من يرسل هدايا عليه أن يكون محددا هل هو يرسلها لأجل إلهام علي أم لأجل إعلان، فإذا كانت من أجل مصلحة ويرغب في الدعاية فأقول له أنا حالي حال غيري الإعلانات مصدر رزقي واحصل على مقابل عليها، فلا تحرموني منه، وقد نفذت إعلانات كثيرة، وأكشف عن ذلك، أما المنتجات التي يتم ارسالها ولا تفيدني فلا أعلن عنها لكنني أشكر من قام بإرسالها بشكل شخصي، واعتقد أن المشاعر الصادقة والشكر أنبل وأصدق أن يتم تقديمهما بهذا الشكل بدون أن تصبح في العلن".

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إلهام علي تستعد لعرض فيلم "بلال السادس"

إلهام علي أكدت أيضا أنها تسعى دوما لمساعدة الآخرين، لكنها رغم ذلك لن تخدع أو تكذب على متابعيها في الترويج لأي منتج لا تراه مفيدا حيث أوضحت: "أريد في النهاية التأكيد على أنني إذا شعرت أنني قادرة على أن أقدم فائدة لأي شخص سوف أفعل ذلك، أما إذا كان عكس ذلك فأنا لن أكذب ولا أخدع أحد"، وتستعد الفنانة إلهام علي خلال الفترة القادمة لعرض فيلمها الجديد "بلال السادس" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان محمد الهاشم، وفيصل العمري، وشعيفان محمد، وزارا البلوشي، ومن إخراج سمير عارف.