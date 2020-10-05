ربنا يقدرنا ونقدر نفرحكوا .. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم الخطة العامية .. شاهد

روج الفنان محمد عبد الرحمن لفيلم الخطة العايمة ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد عبد الرحمن على البوستر قائلا: " ربنا يقدرنا ونقدر نفرحكوا ... إنتظرونا في فيلم #الخطة_العايمة غدًا بجميع دور العرض إن شاء الله الفيلم يعجبكم ".

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طرحت شركة إنتاج الإعلان الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" قبيل طرحه فى دور العرض خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.