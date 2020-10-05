عشانك يا مصر.. أغنية جديدة احتفالا بانتصار أكتوبر

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب أغنية "عشانك يا مصر" عبر قناة اليوتيوب بمناسبة احتفالات نصر اكتوبر المجيدة.

والأغنية من كلمات وليد دسوقي، ألحان خالد الجندي وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، الفيديو كليب إخراج أحمد غنيم. يقدم الأغنية كورال مجموعة أبناء مصر، المكون من أحمد عفت، أسامة الخولي، وليد حيدر، سماح عبدالله ومها أحمد. وتقول مطلع الأغنية "عشانك يا مصر، أخطي أي مستحيل، أضحي بكل عمري ليكِ، ولا أوفي الجميل، هنكمل حلمنا، وهنبني أرضنا، لازم هنوصل حتى لو كان المشوار طويل".

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