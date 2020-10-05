أخبار عاجلة
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -
انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على رئيس بيلاروسيا -
خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم -
أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود -

انطلاق العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة بحضور غادة عادل وعلي ربيع.. صور

فن ومشاهير تبليغ
انطلاق العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة بحضور غادة عادل وعلي ربيع.. صور
انطلاق العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة بحضور غادة عادل وعلي ربيع.. صور
بدا العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق العرض الخاص لفيلم الخطة العايمة بحضور غادة عادل وعلي ربيع.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 