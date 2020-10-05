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إنجي خطاب تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر .. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
إنجي خطاب تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر .. شاهد
إنجي خطاب تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر .. شاهد
هنأت الفنانة انجى خطاب الشعب المصرى والجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى نصر 6 اكتوبر ونشرت صورة علم مصر من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت انجى خطاب قائلة: "في ذكري انتصارات ٦ اكتوبر كل سنه وكل شعب مصر بخير كل سنه وجيش مصر العظيم قوي ومنصور وبخير كل سنه ورئيس مصر بخير .. تحيا مصر دائما و ابد".

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