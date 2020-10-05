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الست دي جدعة وأنا راجل صعب .. رامي جمال يوجه رسالة لـ زوجته

فن ومشاهير تبليغ
الست دي جدعة وأنا راجل صعب .. رامي جمال يوجه رسالة لـ زوجته
الست دي جدعة وأنا راجل صعب .. رامي جمال يوجه رسالة لـ زوجته
نشر الفنان رامى جمال صورتين له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق رامى جمال قائلا: "الست دي جدعه جدا وانا راجل صعب وحياتي الحمد لله صعبه لحد دلوقتي بس من كتر ماهي بنت اصل مستحملاني". 

واضاف: "عيد ميلادها وعيد جوازنا يوم ١٢ انا حبيت اقولك من دلوقتي ربنا يباركلي فيكي ويخليكي ويهدينا لبعض وكل ثانيه وانتي حبيبتي ومطلع عينك دعوه حلوه منكم".

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يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

وكانت الفنانة "ناريمان" زوجة  رامي جمال نشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت "ناريمان" في الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها علي أنغام " اغنية  اوعديني"  من احدي حفلاته.

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