محمد هنيدي: حلم طفولتي أن أصبح لاعب كرة قدم

كشف الفنان محمد هنيدي أنه لازال محتفظ بأصدقاء المدرسة، وأن حلم طفولته أن يصبح لاعب كرة قدم.

قال هنيدي خلال لقاء له ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON""، إن: كل أصدقائي موجودين زي ماهما ومرتبطين بزيارة أهلي في منطقة إمبابة" نافيًا أن تكون الشهرة والغني سببًا في عدم تواصله معهم.

أضاف: هؤلاء اصدقاء الدراسة والطفولة والاحلام كلنا كنا بنترمي في النيل ونحلم منا الي حلم يسافر وفيه الي حلم بالتفوق في مجاله"، كاشفًا أنه شاركهم بأحلامه رغم أنها لم تكن محددة وقتها.

تابع الفنان: كانت أحلامي مش محددة بس كنت حاسس أن فيه كرم من ربنا وأنا في سنة أولى جامعة كنت حاسس أني هبقى لاعب كورة فذ خاصة أني كنت رياضي جدًا ومع مرور السنوات ومع كل خطوة ربنا كرمني في مجالي"، مشيرًا إلى أن أحلامه تغيرت بين لاعب كرة ثم المحاماة التي لم تكن حلمًا بل فرضت عليه بواقع مجموعه ومكتب التنسيق ونهايةً بمحطة الفن والتمثيل الذي أصبح واقعًا وتحول منه إلى نجم.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".