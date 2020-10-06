نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي: نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا لها في إطلالة جذابة خاصةً بعد ارتدائها عدسات لاصقة عسلية أبهرت بها متابعيها. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو لزوجة الفنان محمد رمضان وهى ترقص فى حفلته الأخيرة بالشيخ زايد. كشفت الفنانة جومانا مراد عن مفاجأة من العيار الثقيل معلنة مرورها بأيام صعبة في حياتها الخاصة بعد انتهائها من مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى. نشر الفنان أحمد فهمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه مشاركته فى تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد. كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب عدم حضور كل من عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين حفل زفاف شقيقها أمير شاهين والذي اقيم يوم الجمعة الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. عدسات ياسمين صبري شكل تاني.. رقصة زوجة محمد رمضان.. حالة جومانا حرجة.. سر غياب عادل إمام عن حفل زفاف شقيق إلهام شاه... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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