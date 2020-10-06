فيديو أحمد فهمي ينضم إلى أحلام ويخضع لتجارب لقاح فيروس كورونا

أحمد فهمي كشف عن انضمامه إلى المشاركين في تجارب لقاح فيروس كورونا جديد، ونشر فيديو على حسابه بانستقرام وثق به لحظات حصوله على جرعة اللقاح وشجع الجمهور للانضمام إلى التجارب.

أحمد فهمي يحصل على لقاح فيروس كورونا

ونشر الفنان أحمد فهمي فيديو على حسابه بانستقرام للحظة حصوله على جرعة من لقاح فيروس كورونا جديد، وكشف انضمامه إلى قائمة المتطوعين للخضوع لتجارب لقاح فيروس كورونا، وطلب من الجمهور الانضمام إلى التجارب والتطوع بسبب الحاجة إلى أعداد أخرى للمشاركة.

أحمد فهمي يتطوع لتجارب لقاح فيروس كورونا

وقال أحمد فهمي تعليقاً على الفيديو وعلى مشاركته في تجربة اللقاح:" فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية، وعشان التجربة تكمل محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

ووثق أحمد فهمي لحظات دخوله لإجراء التحاليل والفحوصات قبل أن يحصل على جرعة من لقاح فيروس كورونا، وقال إنه فعل ذلك من أجل الإنسانية مشيراً إلى انه لم يشعر بأي أعراض جانبية وانه سيخضع للمتابعة في العام المقبل بعد الحصول على الجرعة، وعبر عن سعادته للتطوع والمشاركة في هذه التجربة.

أحلام تسبق أحمد فهمي في الحصول على لقاح كورونا

وكانت الفنانة أحلام قد أعلنت خضوعها للتجربة أيضاً في الإمارات، وأصبحت أول فنانة عربية تحصل على لقاح فيروس كورونا، ونشرت فيديو أيضاً للحظة حصولها على الجرعة وقالت في تغريدة لها:" إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا وكلي أمل وثقه بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد لا تشلون هم".

وعادت وكشفت أحلام عن تفاصيل حالتها الصحية بعد أيام من حصولها على لقاح فيروس كورونا وقالت:" مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحة جداً وثقتي في بلادي إنها صاحبة الريادة دائماً اسأل الله ان ينفع به الإنسانية جميعاً".