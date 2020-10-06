ما وراء الطبيعة يتصدر جوجل.. تعرف على موعد عرضه

تصدر مسلسل « ما وراء الطبيعة» مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل، بعدما أفرجت شبكة Netflix عن ا لبرومو التشويقي للمسلسل، المنتظر طرحه قريبًا.

وأظهر البرومو، الفنان أحمد أمين وهو يجسد شخصي الدكتور رفعت إسماعيل، في الأربعينيات من عمره، وهو يتحدث عن الماورائيات قائلا: "لو عقلك لاعبك خده على أد عقله".

فيما كشف المخرج عمرو سلامة عن موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" من خلال حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سلامة البرومو التشويقى للمسلسل وعلق قائلا: "لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله! قوانين رفعت إسماعيل والموسم الأول من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة متوفر في ١٩٠ دولة يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠".