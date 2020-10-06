على طريقتها الخاصة.. إسعاد يونس تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد

وعلقت إسعاد يونس على الصورة، كاتبة: "السادس من أكتوبر.. يوم النصر".
يذكر أن إسعاد يونس تعرضت لهجوم من رواد تويتر، ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".
وكتبت، إسعاد يونس المقال في ذكرى ثورة 30 يونيو، لكنها عبّرت عن الموضوع بشكلٍ ساخر على قصةِ فتاةٍ قروية فقيرة جاءت لتعمل خادمة لديهم في المنزل منذ سنوات طويلة.
وفي سياق آخر؛ حلَّ الفنان أحمد زاهر وأسرته، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة".
وظهر مع أحمد زاهر في الحلقة، زوجته هدى، وبناته "ملك وليلى ومنى ونور".
وتحدث زاهر عن أعماله ونجاحاته وعلاقته ببناته وزوجته.
جدير بالذكر أن الحلقة تم إذاعتها، بالامس، على شاشة قناة dmc.
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