فيديو نجوى كرم تعلن موعد عودتها للحفلات وهذا ما قالته عن هجرتها من لبنان

نجوى كرم تحدثت عن تجربتها الجديدة في برنامج The Voice Senior ذا فويس سينيور والذي سينطلق غداً على قناة mbc، وكشفت عدة تفاصيل جديدة عن أعمالها المقبلة.

رد حاسم من نجوى كرم بعد سؤالها عن الهجرة من لبنان

وتحدثت نجوى كرم عن أغنيتها الجديدة "بيروت" خلال لقائها ببرنامج "ام بي سي ترينديغ"، وقالت إن السؤال حول تفكيرها في الهجرة من لبنان بسبب الأحداث الأخيرة لا يجب أن يوجه إليها من الأساس، وأضافت إنها لن تتخلى عن العيش في لبنان حتى لو لم تكن حياتها بخير وإنها ستشتري الخير مقابل التواجد في لبنان.

نجوى كرم تكشف موعد عودتها للحفلات

وكشفت نجوى كرم في تصريحاتها عن موعد عودتها لأنشطتها الغنائية والحفلات وذلك بعد توقف طويل لها بسبب أزمة فيروس كورنا، حيث كانت آخر حفلاتها في رأس العام، وقالت إنها ستحيي حفل في الإمارات في الخامس من شهر نوفمبر المقبل، والذي سيكون أول حفلاتها بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

نجوى كرم تشوق الجمهور لبرنامج The Voice Senior

وشوقت نجوى كرم الجمهور لبرنامج The Voice Senior الذي سينطلق غداً على قناة mbc، ونشرت جلسة تصوير جديدة للبرنامج على مواقع التواصل، بالإضافة إلى كشفها عن عدة إطلالات لها في البرنامج في الصور الجديدة، والتي حمست الجمهور لمشاركتها في البرنامج بجانب الفنانة سميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين، وأضافت إن هناك مطربين شاركوا في البرنامج وليسوا متسابقين فقط، وأشارت إلى انها تضع نفسها مكان المشتركين قبل الحكم على مواهبهم وعروضهم في البرنامج، وأشادت بالكواليس والروح الإيجابية بين المدربين والمشتركين في البرنامج.

ويذكر أن برنامج "the Voice SENIOR" سيعرض الحلقة الأولى منه على "MBC مصر"، اعتباراً من 7 أكتوبر، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويأتي البرنامج في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: "الصوت وبس" التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعاً على المسرح لتقدم مختلف الألوان الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين الأربعة. أما المرحلة الثانية (Sing Off) فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقاً صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.