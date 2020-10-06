بعد "بالبنط العريض"..حسين الجسمي يطرح فيديو أغنيته الجديدة "جبار"

حسين الجسمي طرح فيديو أغنيته الجديدة "جبار"، والتي يعود بها إلى الأغاني الرومانسية واللهجة الإماراتية بعد أغنيته الأخيرة "بالبنط العريض" باللهجة المصرية والتي حققت نجاح كبير في موسم الصيف.

حسين الجسمي يطرح أغنيته الرومانسية الجديدة "جبار"

وفاجأ الفنان حسين الجسمي الجمهور اليوم بطرح أغنيته الجديدة "جبار"، وكشف تفاصيلها على حسابه بتويتر قائلاً:" جديدنا..جبار.. من أشعار نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي، توزيع زيد عادل، مكساج وماستر: م.جاسم محمد"، وحققت الأغنية تفاعل كبير ونسب استماع عالية فور طرحها وتخطت النصف مليون مستمع في ساعات قليلة من طرحها.

حسين الجسمي يعود للهجة الإماراتية بعد "بالبنط العريض"

وعاد حسين الجسمي في أغنيته الجديدة "جبار" إلى الأغاني باللهجة الإماراتية وكذلك للأغاني الرومانسية، وذلك بعد أغنيته الشهيرة "بالبنط العريض" والتي طرحها في موسم الصيف، وتصدرت قوائم نسب الاستماع ولاقت انتشار واسع، وقدم بها حسين الجسمي أجواء راقصة وإيقاعية من خلال الروح الشعبية في كلمات الأغنية ولحنها والذي لاقى صدى كبير لدى الجمهور.

وما تزال أغنية "بالبنط العريض" تحقق نجاحات كبيرة على يوتيوب، ووصلت إلى 175 مليون مشاهدة في أقل من شهرين من طرحها، وذلك بجانب انتشارها الكبير على مواقع التواصل وبين الجمهور والمشاهير، وتعاون بها حسين الجسمي مع الشاعر أيمن بهجت قمر ومع الموزع توما وهي من ألحانه أيضاً، واعتبرت الأغنية دوت الخليج الأغنية الأبرز في موسم الصيف الماضي بسبب نجاحها الساحق.

صيف مثير للفنان حسين الجسمي

وبجانب أغنية "بالبنط العريض"، شهد موسم الصيف الماضي نشاط ملحوظ للفنان حسين الجسمي وعدة أعمال فنية، حيث شارك مؤخراً في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، وأحيى حفلاً في "كروز السعودية" في هذه المناسبة الشهر الماضي والتي تعتبر أولى حفلاته بعد أزمة كورونا بجانب حفله الأخير في أوبرا دبي لدعم الأطفال المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وكشفت مصادر مؤخراً عن تجهيز الفنان حسين الجسمي لأعمال غنائية جديدة للفترة المقبلة بعد أغنية "بالبنط العريض" و "جبار"، ومن المتوقع ان يطرح أغنية بعنوان "ليه" باللهجة المصرية، وهي من كلمات مصطفى مرسي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.