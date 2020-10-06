صور غادة عادل تحتفل مع أبنائها والنجوم بالعرض الخاص لفيلمها "الخطة العايمة"

غادة عادل احتفلت الليلة بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "الخطة العايمة" بحضور إبطال الفيلم علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وعدد من نجوم الفن بالإضافة إلى أبنائها.

غادة عادل تحتفل بفيلم "الخطة العايمة" مع أبنائها

واحتفل النجوم بعرض فيلم "الخطة العايمة" اليوم في إحدى السينمات بالقاهرة، وذلك بحضور أبطال الفيلم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعلي ربيع وكريم عفيفي وعمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مخرج الفيلم معتز التوني ومنتجته شهد رمزي، والتي تخوض أولى تجاربها الإنتاجية في الفيلم استكمالاً لأعمال والدها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

علي ربيع ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بفيلم "الخطة العايمة"

واحتفل بالفيلم عدد من النجوم بجانب أبطال العمل لمشاركتهم الاحتفال بالفيلم وعلى رأسهم الفنان شيكو وأحمد فتحي ومصطفى خاطر ومحمد أنور واوس اوس ومصطفي بسيط وحسام داغر وريم سامي وشريف رمزي وكريم عفيفي وعلاء الشربيني وسارة الدرزاوي وغيرهم، واحتفلوا بالعرض الخاص مع الجمهور وذلك بعد افتتاح العرض بقالب حلوى خاص، وكذلك احتفلوا في الكواليس بعيد ميلاد الفنانة بشرى والتي تواجدت في العرض الخاص.

أبناء غادة عادل يساندوها في العرض الخاص لفيلمها الجديد

ومن أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" حضور غادة عادل برفقة أبنائها عبد الله وحمزة وعز الدين، والذين خطفوا الأنظار بتواجدهم معها في الحفل، بجانب إطلالتها في العرض الخاص، وعلق علي ربيع على مشاركة غادة عادل في الفيلم على حسابه بانستقرام قائلاً:" انتظروو بقي نجمه مصر والعالم المتألقة ديما غادة عادل فيلم الخطة العايمة غدا إن شاء الله بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

وتدور قصة فيلم "الخطة العايمة" في إطار كوميدي حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك والتي يشترك بها عمرو عبد الجليل وغادة عادل وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن، وتنتظر غادة عادل عدة أعمال سينمائية جديدة لها في الفترة المقبلة وعلى رأسها فيلمها الجديد مع رامز جلال بعنوان "أحمد نوتردام"، بالإضافة إلى فيلمها "قمر 14" وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني.