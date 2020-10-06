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صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

فن ومشاهير تبليغ
صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما
صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما
نشرت الممثلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجمعها والدها، في ظهور نادر للأخير، موجهة له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده. 
وبدا من خلال الصورة، التشابه الكبير بين جنا عمرو، ووالدها، وهو ما لاحظه متابعوها، وكتبت جنا، في تعليقها على الصورة: «عيد ميلاد سعيد يا بابا، احبك كثيرا، وسأكون دائما فخورة بك.. أفضل أب في العالم». 

وكانت جنا عمرو، قد احتفلت في شهر يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ15، وفاجأت المتابعين بعدما أصبحت شابة.

ووجهت جنا، رسالة إلى متابعيها وأصدقائها آنذاك، قائلة: «في عيد ميلادي الـ15، عاوزه أشكركم كلكم على دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا.. بحبكوا اوي». 

يأتي ذلك عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها جنا عمرو، بعد الصورة التي نشرتها في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتعود بها للظهور بعد فترة من الغياب الفني دامت 3 سنوات، وتصدرت بعدها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

وتفاجأ متابعو جنا عمرو، بصورتها الحديثة التي ظهرت فيها، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 15 عامًا، لاسيما وأنها لا تنشر صورا حديثة بشكل مستمر، فلاحظ المتابعين التغير الكبير الذي حدث لها. 

وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج  شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، وشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل أحمد راتب، ورانيا محمود ياسين. 

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