بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

وأثارت ندى محمود(زوجة علي ربيع)، الجدل، بين متابعيها على انستجرام، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها الذي لم يتأثر بحرارة الشمس وأجواء الشاطئ.

وكانت ندى محمود، أعلنت قبل أشهر قليلة عبر حسابها على انستجرام، عن عودتها لزوجها نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، وذلك بعد انفصال دام اكثر من سنة.

وكتبت زوجة علي ربيع: "النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني، أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض". وتابعت: "كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا وأكاذيب إحنا الاتنين، النهارده بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولماما علي كمان حقك عليه أنتِ في مقام ماما، ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما".

نشرت ندى محمود -- صورة لها عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه أبيض، أمام الشاطئ، أثناء عطلتها الصيفية.

من جهة أخرى، بدأ العرض العام لفيلم "الخطة العايمة" للفنان علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد إقامة العرض الخاص داخل احدى السينمات والذى شهد حضور جميع أبطال الفيلم.