فى ذكرى انتصار أكتوبر.. 4 نجوم شاركوا فى الملحمة الوطنية.. تعرف عليهم

بينما شارك محمود الجندى في حرب أكتوبر، وكانت مدة تجنيده نحو (7 سنوات)، وبالتحديد في الفترة من (1967) إلى (1974).
خدم الجندي في صفوف القوات المسلحة ضمن سلاح ضباط الاحتياطيا، وقال عن هذه الفترة قبل رحيله: "فترة خدمتي في الجيش، أهم الفترات في حياتى".
وأوضح "الجندى" أنه حزين على القيم التي غابت عن بعض الناس في الزمن الذي نعيش فيه الآن، على عكس فترة حرب أكتوبر، وأنه فقد أعز أصدقائه، وكانت الحرب مفاجأة لأنه لم يعلم ميعادها، ورفض أن يشبه حرب أكتوبر، بالحرب على الإرهاب، لان الإرهاب هي حرب خبيثة لأنه لا يعلم من العدو.
وتابع: «في بداية الأمر شعرت بأني سوف أعيش باقي عمري في الجيش، وعلي هذا الأساس تزوجت في عمر 23 سنة»، وأوضح أن السينما لم تعطي حرب أكتوبر حقها، وأنه عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى التعليمات لتسهيل مهمة الفيلم والأمر واقف على الكتابة.
وكان ضمن صفوف النجوم الذين نالوا شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، في حرب (1973)، ضمن قوات سلاح المشاة.
وقد فتح «بدير»، خزائن أسراره عن الحرب في أحد البرامج، قائلا: «أثناء الحرب وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية كان هناك غارة من جيش العدو، فظللت في المخبأ».
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