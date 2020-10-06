نجوى كرم تتألق فى أحدث ظهور لها على إنستجرام.. شاهد

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:
قمر - ما شاء الله - بتجننى - قلبى الصغير لا يتحمل
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حضارة لبنان.. نجوى كرم تعلق على تكريم الرئيس الفرنسي لـ فيروز
ويذكر أن دعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لمبادرة في حب لبنان، إلى كل الفنانين، المصورين، النحاتين، والرسامين، لدعم لبنان من خلال مشاركة صورة "حلوة" تحت #لبنان_الحياة.
غردت المطربة اللبنانية «نجوى كرم» من خلال حسابها الشخصي في موقع التغريدات تويتر، بمبادرة تعتمد على إبراز جمال لبنان بالصور، وسط ما يعيشه البلد من مآسي وأحزان.
قالت نجوى في تغريدتها: "دعوة مني لكل إلي معنى ولي مش معنا … لكل المصورين والرسامين و النحاتين … ولكل حدا بحب لبنان … لبناني أو مش لبناني … إنه شاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو … مع اسم المنطقة … تحت عنوان لبنان الحياة".
وأرفقت عدد من الصور الرائعة التي تبرز معالم بلد الحسن والجمال لبنان الحزين، وبالفعل لاقت المبادرة قبولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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