فى ذكرى أكتوبر الـ 47.. شريفة فاضل تكشف تفاصيل غناء أم البطل

"ابنى حبيبى يا نور عينى بيضربوا بيك المثل.. كل الحبايب بتهنينى طبعا ما انا أم البطل"، بهذه الكلمات تغنت بالدموع والآهات شريفة فاضل أشهر أغانى حرب أكتوبر المجيدة لتعبر عن أوجاعها وآلامها، وفى نفس الوقت تحتفل بانتصار أكتوبر المجيد.



نرصد كواليس هذه الأغنية وكيف حضرت لها شريفة فاضل، وذلك فى الذكرى الـ 47 من انتصار أكتوبر.



لم تكن هذه مجرد أغنية فقط عن حرب أكتوبر كتبتها بحرفية شديدة الشاعرة نبيلة قنديل أو لحنها ملحن عبقرى بحجم على إسماعيل، وغنتها مطربة كبيرة بحجم سلطانة الطرب شريفة فاضل.



ففى منتصف الخمسينيات، تزوجت شريفة فاضل من المخرج والممثل السيد بدير، وأنجبت منه ولدين «سيد، وسامى»، وحققت نجاحات كبيرة، ثم انفصلت عن السيد بدير.

استشهد ابنها البطل الطيار سيد السيد بدير فى حرب الاستنزاف، فأصيبت شريفة فاضل بصدمة شديدة، وقالت شريفة فى تصريحات سابقة: "استشهد ابنى خلال حرب الاستنزاف وقبل انتصارات أكتوبر، بعد تخرجه وتلقيه تدريبات على الطيران فى روسيا، كان ابنى الكبير وأول فرحتى، وتوقفت عن الغناء بعد هذه الصدمة".

وعن عودتها للغناء بعد هذه الصدمة قالت أم البطل: "فرحت لما انتصرنا فى أكتوبر وطلبت من صديقتى الشاعرة نبيلة قنديل أن تكتب أغنية عن أم البطل المقاتل، علشان كل أمهات الأبطال اللى استشهدوا واللى انتصروا، ونبيلة قعدت فى غرفة ابنى الشهيد نص ساعة، وخرجت ومعها كلمات أغنية أم البطل، وبكيت وأغمى عليا لما سمعت الكلمات، وبعدها طلبت من الملحن على إسماعيل تلحينها وذهبت إلى الإذاعة لتسجيلها".

وعندما تتذكر كلمات الأغنية تنتابها حالة من البكاء الشديد معبره عن صعوبة كلمات الأغنية، خاصة أنها تأثرت بها، مضيفة: "وأغمى عليا أكتر من مرة وأنا باغنيها، لدرجة إن فايزة أحمد قالتلى طالما مش قادرة تغنيها بلاش، لكن أصريت وسجلتها فى يوم واحد، وكنت دايما باغنيها آخر أغنية فى الحفلات علشان ما بقدرش أغنى بعدها".

أصيبت أم البطل بنزيف فى الشرايين أثناء غناء الأغنية فى إحدى الحفلات وتوقفت فترة عن الغناء، ثم عادت من جديد ، وبقيت أغنيتها رمزا لعطاء ومشاعر وصدق أمهات جنودنا الأبطال.