على الدراجة.. هالة صدقي تشارك الجمهور فيديو من الساحل الشمالي

نشرت الفنانة هالة صدقى فيديو جديد لها من الساحل الشمالي وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تقود الدراجة على الطريق في الساحل الشمالي.

وعلقت هالة صدقى على الفيديو قائلة : "صباح الفل مين هيجي يتمرن معايا ويعوم".

اقرأ أيضا: وحازت الصورة على إعجاب الكثير.. وكانت أبرزها سوسن بدر حيث قالت: "صباح الفل انجوي يا حبيبتي ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: -قمر - حلوه العجله دي جدا التطور -عايزين احنا كمان نتعلم وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna. وقالت هالة صدقى، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة"، مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تقود الدراجة على الطريق في الساحل الشمالي.

وعلقت هالة صدقى على الفيديو قائلة : "صباح الفل مين هيجي يتمرن معايا ويعوم".

اقرأ أيضا: وحازت الصورة على إعجاب الكثير.. وكانت أبرزها سوسن بدر حيث قالت: "صباح الفل انجوي يا حبيبتي ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: -قمر - حلوه العجله دي جدا التطور -عايزين احنا كمان نتعلم وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna. وقالت هالة صدقى، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة"، مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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