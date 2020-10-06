غادة عادل تفاجئ الجمهور مرة أخرى بصورة جديدة مع أبنائها

وتنتظر غادة عادل طرح فيلمها الجديد "الخطة العامية" خلال أيام، وروجت للبوستر الرسمى للفيلم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.