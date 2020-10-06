ملحمة وطنية فى عيون السينما بـ ذكرى حرب أكتوبر

يحتفل اليوم الشعب المصرى بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة والتى شهدت رفع العلم المصرى على أرض سيناء بعد أن احتلتها العدو الصهوينى وكانت السينما احد المنابر التى وثقت هذه اللحظة التاريخية وإن كان يرى البعض انها لم تكن على مستوى الحدث.

نرصد أبرز الأعمال السينمائية التى جسدة لحظة الانتصار المجيدة.

الرصاصة لا تزال في جيبي :

تدور قصة الفيلم حول لجوء المجند الشاب محمد إلى غزة عند أحد الفلسطينيين من الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء حتى تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى أوطانهم.

قام ببطولة الفيلم الذي أنتج عام ١٩٧٤ محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم.

العمر لحظة :

يحكي الفيلم عن الجانب الآخر في حياة الصحفية نعمت وتحديدا مع زوجها رئيس التحرير الذي يعيش حياة اللهو والترف، والذي يدعو في مقالاته إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل.

الفيلم إنتاج عام ١٩٧٨ للكاتب يوسف السباعي وسيناريو وجيه نجيب وحوار عطية محمد، وبطولة ماجدة وأحمد مظهر وناهد شريف ونبيلة عبيد.

أبناء الصمت :

تبدأ أحداث الفيلم في الثاني والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٧ عندما أغرق المصريون المدمرة الإسرائيلية إيلات، وضرب العدو الإسرائيلي مدينة الزيتية بالسويس، وحرب الاستنزاف وحتى ملحمة العبور وتحطيم خط برليف.

الفيلم من إخراج محمد راضي وقصة مجيد طوبيا وبطولة أحمد زكي والسيد راضي وسيد زيان ونور الشريف ومحمود مرسي وميرفت أمين، من إنتاج عام ١٩٧٤.

الوفاء العظيم :

أنتج الفيلم الذي قام ببطولته كل من الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين وكمال الشناوي عام ١٩٧٤، من تأليف فيصل ندا وإخراج حلمي رفلة.

حكايات الغريب :

يعبر الفيلم عن الفترة بين حرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ من خلال البطل عبد الرحمن الذي يجسد دوره محمود الجندي، الذي بدأت تصرفاته يظهر عليها الانهزامية والاستسلام بعد الحرب الأولى، إلى أن يحدث العبور ويبدأ في الوقوف مدافعا عن وطنه ويبذل روحه ودمه فداء له.

الفيلم للمخرجة إنعام محمد علي وقصة الكاتب جمال الغيطاني، وبطولة محمود الجندي ومحمد منير وحسين الإمام وشريف منير، وإنتاج ١٩٩٢.

بدور :

قام ببطولة الفيلم الذي أنتج بعد الحرب بعام وتحديدا عام ١٩٧٤ نجلاء فتحي ومحمود ياسين ومجدي وهبة، من تأليف وإخراج نادر جلال.

إعدام ميت :

يحكي الفيلم عن منصور الطوبي العميل للمخابرات الإسرائيلية الذي حكم عليه بالإعدام، وتستغل المخابرات المصرية الشبه بينه وبين الضابط المصري عز الدين الذي ينتحل شخصيته ويكون عليه عبء معرفة أسرار المفاعل الذري الإسرائيلي ديمونه.

قام ببطولة الفيلم الذي أنتج عام ١٩٨٥ محمود عبد العزيز وفريد شوقي ويحيى الفخراني وليلى علوي وبوسي.

الطريق إلى إيلات :

يتناول الفيلم البطولات التي قام بها سلاح البحرية المصري في تدمير السفن الحربية الإسرائيلية وميناء إيلات الحربي الإسرائيلي.

الفيلم للمخرجة إنعام محمد علي، وسيناريو وحوار فايز غالي، ومن إنتاج عام ١٩٩٣، وبطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وصلاح ذو الفقار وناصر سيف ومادلين طبر ومحمد سعد.

يوم الكرامة :

أُنتج الفيلم في عام ٢٠٠٤، ويتحدث عن دور القوات البحرية المصرية في الفترة التي تلت حرب ١٩٦٧، بطولة أحمد عز وسمية الخشاب وخالد أبو النجا ومحمد رياض وياسر جلال ومحمود قابيل.

أيام السادات :

يحكي الفيلم قصة حياة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات "بطل الحرب والسلام" بجانب حديثه عن حرب أكتوبر والانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصرى.