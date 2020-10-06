فخور إنى مصرى.. رامز أمير يحتفل بـ نصر أكتوبر | شاهد

وعلق رامز أمير، على الصور قائلا: "فى اليوم ده فيه ابطال دافعوا عن ارضنا واهلنا بكل رجولة وضحوا بنفسهم عشان جيلنا يعيش وهو رافع راسه، متنسوهمش و اتباهوا بيهم قدام الدنيا كلها".
وأضاف "كل نصر اكتوبر و اهل مصر وجيشها رافعين راسهم ربنا يحفظك يا بلدى من كل شر.. فخور انى مصرى".
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يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي 2020، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
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