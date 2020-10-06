تريند الفن | زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها بكاش مايوه.. عبد المغني يداعب السقا

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

نشرت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- صورة لها عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه أبيض، أمام الشاطئ، أثناء عطلتها الصيفية.

وأثارت ندى محمود(زوجة علي ربيع)، الجدل، بين متابعيها على انستجرام، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها الذي لم يتأثر بحرارة الشمس وأجواء الشاطئ.

وكانت ندى محمود، أعلنت قبل أشهر قليلة عبر حسابها على انستجرام، عن عودتها لزوجها نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، وذلك بعد انفصال دام اكثر من سنة.



تصدر مسلسل «ما وراء الطبيعة» مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل، بعدما أفرجت شبكة Netflix عن البرومو التشويقي للمسلسل، المنتظر طرحه قريبًا.

وأظهر البرومو، الفنان أحمد أمين وهو يجسد شخصي الدكتور رفعت إسماعيل، في الأربعينيات من عمره، وهو يتحدث عن الماورائيات قائلا: "لو عقلك لاعبك خده على أد عقله".

فيما كشف المخرج عمرو سلامة عن موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" من خلال حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر سلامة البرومو التشويقى للمسلسل وعلق قائلا: "لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله! قوانين رفعت إسماعيل والموسم الأول من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة متوفر في ١٩٠ دولة يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠".

داعب الفنان محمود عبد المغني النجم أحمد السقا من خلال نشر صورة تجمعه بخيل أحمد السقا أثناء تواجده في منزله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق محمود على الصورة "مش هقول جايلك يا سقا عشان أنا عنده أصلا".

ذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز.