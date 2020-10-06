بصورة للسادات.. منة فضالى تحتفل بانتصارات أكتوبر| شاهد

احتفلت الفنانة منة فضالى بنصر السادس من أكتوبر ونشرت صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت منة فضالى، قائلة: "نصر أكتوبر المجيد"، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

صباح النصر - ربنا يرحمه - الاسد - تحيا مصر

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا اليوم نحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد"، مشيرا إلى أن ذلك النصر الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانا غالية من دمائهم الطاهر من أجله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أنهم دفعوا أثمانا غالية ليستردوا جزءا غاليا وعزيزا من أرض الوطن، والذى أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوه.

وتابع أن ذكرى أكتوبر المجيدة علمتنا أن الأمة المصرية دوما قادرة على الانتفاض.