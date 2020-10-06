بمناسبة انتصار أكتوبر| ميس حمدان: كل سنة ومصر أم الدنيا بخير وأمان وعزة

احتفلت الفنانة ميس حمدان بذكري انتصار السادس من اكتوبر 73 و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ميس حمدان على صفحتها قائلة: " كل سنة و مصر ام الدنيا كلها بخير و امان و عزة بمناسبة انتصارات ٦ اكتوبر ❤️???? ".

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.