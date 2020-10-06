آسر ياسين يحيي ذكرى وفاة جده في حرب أكتوبر: ألف رحمة ونور عليك

أحيا الفنان آسر ياسين ذكرى وفاة جده الذي شارك في نصر أكتوبر المجيد. ونشر آسر ياسين مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا: "ألف رحمة ونور عليك يا جدي الحبيب.. اللواء أركان حرب فؤاد ياسين رئيس عمليات حرس الحدود أثناء حرب الكرامة". وتابع: "‏تحية لكل جنودنا البواسل وعائلاتهم وأبنائهم لما يقدمونه من دماء لحفظ سلامنا ووطنا". ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 46 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر. هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.

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