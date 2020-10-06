أسما شريف منير لـ جمهورها: التحدي الحقيقي إنك تغير نفسك

وظهرت في الصورة بإطلالة نيقة وعلقت قائلة : "كل ما هو صادق، يستمر، التحدي الحقيقي إنك تغير نفسك لأحسن صورة وتكون الشخص اللي بتتمناه مين قبل التحدي و هيغير حياته معايا؟". ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالي: -انا معاكي -شكلك حلو اووي -بحبك جدااا -العسل بزيادة اقرأ أيضًا: يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان. ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

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