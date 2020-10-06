تامر عبدالمنعم والعبساوى يفتتحان أسبوع الأفلام بحضور نجوم الفن

يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم ، مدير قصر السينما ، وعادل العبساوى رئيس الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى ، غدا الأربعاء ، أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ، وذلك بمقر قصر السينما بجاردن سيتى .

وتستمر فعاليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، من إنتاج الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى" لمدة أسبوع فى الفترة من الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٧ وحتى الثلاثاء القادم الموافق الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣ . من ناحية أخرى ، تبدأ فاعليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية "من إنتاج الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى" بعرض الفيلم الروائى القصير علامات أبريل تأليف وإخراج أحمد ماهر بطولة النجوم أحمد عزمى وسلوى خطاب ومحسنة توفيق وكوكبة أخرى من النجوم . ويحضر إفتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية "من إنتاج الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى" الفنان إيمان البحر درويش والفنانة سلوى خطاب والفنان أحمد عزمى .

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