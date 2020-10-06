محمد رمضان برفقة أبنائه فى دبى.. فيديو

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدا للفنان محمد رمضان أثناء رحلته الأخيرة بدبى برفقة أبنائه.

وكان الفنان محمد رمضان نشر منذ ساعات الفيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وكان كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حقق 21 مليونا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.



ويشارك رمضان في الغناء بالكليب، المغني الكونغولي ميتري جيمس، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.



والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها "الملك، انساي، وتيك توك".

